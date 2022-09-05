Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: 0-2 - Son Dakika
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Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: 0-2

05.09.2022 00:03
Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: 0-2

STAT: Corendon Airlines Park AntalyaHAKEMLER: Kadir Sağlam, Özgür Ertem, Hakan KarabalcıkFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin- Bünyamin Balcı (Dk. 80 Sinan Gümüş), Veysel Sarı, Kudryashov (Dk. 59 Cemali Sertel), Güray Vural, Fernando, Fredy, Soner Aydoğdu (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Larsson (Dk.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Kadir Sağlam, Özgür Ertem, Hakan Karabalcık

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı (Dk. 80 Sinan Gümüş), Veysel Sarı, Kudriashov (Dk. 59 Cemali Sertel), Güray Vural, Larsson (Dk. 46 Ghacha), Soner Aydoğdu (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Fernando, Fredy, Luiz Adriano (Dk. 67 Hakan Özmert), Wright

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Fall (Dk. 89 Yunus Mallı), Hajradinovic, Turgay Gemicibaşı (Dk. 66 Aytaç Kara), Eysseric (Dk. 90+2 Bruma), Celina (Dk. 66 Ahmet Emin Engin), Bahoken

Goller: Dk. 45+6 Hadergjonaj (Penaltıdan), Dk. 61 Cemali Sertel (Kendi kalesine) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 90+7 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Turgay Gemicibaşı, Dk. 29 Ben Ouanes, Dk. 57 Celina, Dk. 79 Hajradinovic, Dk. 90+8 Ahmet Emin Engin (Kasımpaşa), Dk. 86 Hakan Özmert, Dk. 88 Güray Vural (Fraport TAV Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor- Kasımpaşa maçı konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

52. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahası çizgisine kadar gelen Fredy'nin sert şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kontrol etti.

53. dakikada Hajradinovic'in ara pası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Bahoken'in vuruşunda, top Boffin'in son anda müdahalesiyle kornere gitti.

61. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'in pasıyla ceza sahasına giren Eysseric, topu kalecinin üzerinden aşırtarak kale önüne gönderdi. Antalyasporlu savunma oyuncusu Cemali Sertel, uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağı kendi fileleriyle buluşturdu: 0-2.

77. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Ghacha'nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın müdahalesi ile kornere çıktı.

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 Kasımpaşa: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)
Kaynak: AA

Kadir Sağlam, Sinan Gümüş, Güray Vural, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: 0-2 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: 0-2 - Son Dakika
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