Maçın 6. dakikasında ev sahibi takımdan Gökhan Gül'ün ceza sahası içinde yükselerek yaptığı müdahalede topun eline çarptığı itirazları üzerine hakem Can Cengiz, bu sezon Spor Toto 1. Lig'de ilk kez uygulanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvurdu ve Altınordu lehine penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Ahmet İlhan Özek 7. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Kaynak: AA

Muhammed Bayır, Übeyd Adıyaman, Oğuz Kağan , Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

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