Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

02.09.2022 23:14
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşcıoğlu, Kamil ÇetinHangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı (Dk. 63 Orkun Özdemir), Serkan Göksu, Santos, Glumac, Lenjani, Sackey (Dk. 74 Mrsic), Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık, Oğuz Gürbulak (Dk. 63 Avounou), Gheorghe (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşcıoğlu, Kamil Çetin

HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı (Dk. 63 Orkun Özdemir), Serkan Göksu, Santos, Glumac, Lenjani, Sackey (Dk. 74 Mrsic), Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık, Oğuz Gürbulak (Dk. 63 Avounou), Gheorghe (Dk. 78 Del Valle), Umut Nayir (Dk. 63 Bettaieb)

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Dorukhan Toköz (Dk. 46 Larsen), Bartra, Denswil, Eren Elmalı (Dk. 87 Yusuf Erdoğan), Gbamin, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 84 Kouassi), Trezeguet, Bardhi (Dk. 76 Hamsik), Djaniny (Dk. 46 Umut Bozok)

Gol: Dk. 60 Trezeguet (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Gbamin, Dk. 35 Bartra, Dk. 53 Eren Elmalı (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Trabzonspor, deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 yendi.

47. dakikada yaklaşık 30 metrelik mesafeden kazanılan serbest vuruşta Bakasetas'ın yerden sert şutunda, kaleci Serkan topu kornere çeldi.

56. dakikada savunmanın ceza sahası dışına kafayla uzaklaştırdığı topun gelişine Bartra'nın volesinde, kaleci Serkan meşin yuvarlağı son anda direk dibinden çeldi.

58. dakikada hızlı gelişen Ümraniyespor atağında Gheorghe, topu 50 metre civarında taşıyarak soldan çizgiye indi. Bu oyuncunun çevirdiği topu ceza sahası içinde kontrol eden Kartal Kayra Yılmaz, meşin yuvarlağı daha müsait durumda ceza sahası dışında bulunan Umut Nayir'e aktardı. Umut'un gelişine şutunda, top yandan dışarı çıktı.

60. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutunda kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı güçlükle önledi. Dönen topu iyi takip eden Trezeguet, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1

72. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Bettaieb'in şutunda, kaleci Muhammet Taha topu kontrol etti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Trabzonspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Serkan Kırıntılı, Arda Kardeşler, Spor, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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