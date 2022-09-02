58. dakikada hızlı gelişen Ümraniyespor atağında Gheorghe, topu 50 metre civarında taşıyarak soldan çizgiye indi. Bu oyuncunun çevirdiği topu ceza sahası içinde kontrol eden Kartal Kayra Yılmaz, meşin yuvarlağı daha müsait durumda ceza sahası dışında bulunan Umut Nayir'e aktardı. Umut'un gelişine şutunda, top yandan dışarı çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

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