29. dakikada Visca'nın araya girerek kaptığı top ile Cornelius'u buluşturdu. Ceza alanı içinde kaleci Erce Kardeşler ile karşı karşıya kalan bu futbolcu, meşin yuvarlağa vurmakta gecikince Erce, tehlikeyi yatarak uzaklaştırdı.

20. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı köşe atışında, kaleci Erce Kardeşler'in elinden kaçırdığı topa son olarak Trezeguet vurdu. Ancak Erce, yatarak topa sahip oldu.

Kaynak: AA

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