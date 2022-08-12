Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

12.08.2022 22:13
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Şenol Güneş Spor KompleksiHakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Alpaslan DedeşTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Denswil, Hugo, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Siopis, Bakasetas, Visca (Dk.

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Alpaslan Dedeş

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Denswil, Hugo, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Siopis, Bakasetas, Visca (Dk. 44 Kouassi), Trezeguet, Cornelius

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Falette, Vranjes, Adekugbe, Musa Çağıran, Aabid, Riberio, Lobjanidze, Saint-Louis, El Kaabi

Sarı kartlar: Dk. 11 Riberio, Dk. 45 Musa Çağıran (Atakaş Hatayspor), Dk. 37 Yusuf Erdoğan (yedek kulübesi) (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

3. dakikada Larsen'in sağdan yerden ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Bakasetas'ın şutunda, top yandan auta gitti.

13. dakikada sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Trezeguet'in şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

18. dakikada Riberio'nun derinlemesine pasında, ceza alanında El Kaabi'nin röveşata vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır büyük bir tehlikeyi önledi.

20. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı köşe atışında, kaleci Erce Kardeşler'in elinden kaçırdığı topa son olarak Trezeguet vurdu. Ancak Erce, yatarak topa sahip oldu.

29. dakikada Visca'nın araya girerek kaptığı top ile Cornelius'u buluşturdu. Ceza alanı içinde kaleci Erce Kardeşler ile karşı karşıya kalan bu futbolcu, meşin yuvarlağa vurmakta gecikince Erce, tehlikeyi yatarak uzaklaştırdı.

32. dakikada Eren Elmalı'nın soldan ortasında, savunmadan seken topu yakın mesafeden Cornelius, kafayla tamamlayarak filelere gönderdi. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonun gelişiminde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

45+2. dakikada Doğucan Haspolat'ın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Erce Kardeşler topu üstten kornere gönderdi.

45+3. dakikada Saint-Louis'in soldan ortasında, ceza sahasında Lobjanidze'nin gelişine şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Sakatlanan Visca hastaneye kaldırıldı

Karşılaşmanın 40. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede sol kolunun üstüne düşerek sakatlanan Visca, ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Bordo-mavili taraftarlar, ambulansa koyulurken Visca'yı alkışlayarak destekte bulundu.

Visca'nın yerine 44. dakikada Kouassi, oyuna dahil oldu.

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Kaynak: AA

Doğucan Haspolat, Eren Elmalı, Spor, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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