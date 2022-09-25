Futbol: UEFA Uluslar Ligi

Stat: Torsvollur
Hakemler: Serhiy Boiko, Dmytro Zaporozhenko, Sergii Prystupa (Ukrayna)
Faroe Adaları: Gestsson, Rolantsson, Vatnsdal, Gunnar Vatnhamar, Davidsen, Andreasen, Bjartalio, Solvi Vatnhamar, Joensen (Dk. 57 Mikkelsen), Meinhard Olsen (Dk. 90+4 Johannesen), Edmundsson (Dk. 72 Klamint Olsen)
Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Eren Elmalı (Dk. 82 Umut Bozok), Berkan Kutlu (Dk. 60 Halil Dervişoğlu), Ferdi Kadıoğlu, Yunus Akgün (Dk. 60 İsmail Yüksek), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 60 Serdar Gürler), Serdar Dursun
Goller: Dk. 51 Davidsen, Dk. 59 Edmundsson (Faroe Adaları), Dk. 89 Serdar Gürler (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 22 Joensen, Dk. 87 Gestsson (Faroe Adaları), Dk. 50 Berkan Kutlu (Türkiye)
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu.
51. dakikada Faroe Adaları öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Solvi Vatnhamar, Eren'den topu kurtardı, altı pas önüne yaptığı ortayı Davidsen kontrol etti. Davidsen'in uygun pozisyonda sol çaprazdan şutunda, Ozan Kabak'a da çarpan top ağlara gitti: 1-0.
59. dakikada Faroe Adaları farkı 2'ye çıkardı. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Edmundsson ceza sahasında topla buluşur buluşmaz sol çaprazdan şutunu attı ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0.
89. dakikada milli takım farkı 1'e indirdi. Ceza sahasına gelen yüksek topa Serdar Dursun kafayı vurdu, arka direkte topu önünde bulan Serdar Gürler'in meşin yuvarlak yere inmeden gelişine ayak içiyle şutunda top ağlara gitti: 2-1.
Faroe Adaları karşılaşmayı 2-1 kazandı.
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