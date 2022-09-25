51. dakikada Faroe Adaları öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Solvi Vatnhamar, Eren'den topu kurtardı, altı pas önüne yaptığı ortayı Davidsen kontrol etti. Davidsen'in uygun pozisyonda sol çaprazdan şutunda, Ozan Kabak'a da çarpan top ağlara gitti: 1-0.

Kaynak: AA

Faroe Adaları, Türkiye, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika

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