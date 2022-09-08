Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

08.09.2022 21:50
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Stat: Tynecastle ParkHakemler: Krzysztof Jakubik, Arkadiusz Wojcik, Tomasz Niemirowski (Polonya)Hearts: Gordon, Smith, Kingsley, Cochrane, Atkinson, Haring (Dk. 46 Humphreys), Devlin (Dk. 73 Smith), Halliday (Dk. 87 Neilson), Forrest (Dk. 60 Ginnelly), McKay, Shankland (Dk.

Stat: Tynecastle Park

Hakemler: Krzysztof Jakubik, Arkadiusz Wojcik, Tomasz Niemirowski (Polonya)

Hearts: Gordon, Smith, Kingsley, Cochrane, Atkinson, Haring (Dk. 46 Humphreys), Devlin (Dk. 73 Smith), Halliday (Dk. 87 Neilson), Forrest (Dk. 60 Ginnelly), McKay, Shankland (Dk. 87 Henderson)

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba (Dk. 46 Ndayishimiye), Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Biglia (Dk. 63 Mahmut Tekdemir), Aleksic, Traore (Dk. 73 Berkay Özcan), Serdar Gürler (Dk. 63 Chouiar), Okaka (Dk. 85 Szysz)

Goller: Dk. 26 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 67 Ndayishimiye, Dk. 75 Kingsley (kendi kalesine), Dk. 82 Berkay (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 37 Touba (Medipol Başakşehir), Dk. 58 Atkinson, Dk. 81 Smith (Hearts)

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı İskoçya temsilcisi Hearts'ı 4-0 yendi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı, 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatı nedeniyle yapılan saygı duruşunun ardından başladı.

50. dakikada Medipol Başakşehirli Traore'nin şutunda top üst direkten dönerken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

67. dakikada Medipol Başakşehir ikinci golü buldu. Sol taraftan korner atışını kullanan Deniz Türünç'ün arka direğe doğru gönderdiği topu Ndayishimiye kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-2.

75. dakikada Medipol Başakşehir, farkı üçe çıkardı. Rakip yarı alanın ortasında topla buluşan ve üç futbolcunun arasından ceza alanına giren Okaka'nın vuruşunda, Kingsley'ye çarpan top filelerle buluştu: 0-3.

82. dakikada Medipol Başakşehir skoru 4-0'a getirdi. Chouiar'ın pasıyla ceza alanı çizgisi üzerinde topla buluşan Berkay'ın sol ayakla vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4.

Medipol Başakşehir, karşılaşmayı 4-0 kazanarak grup maçlarına galibiyetle başladı.

YORUMLAR
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İstanbul Başakşehir: 0-4 İstanbul Başakşehir: 0-4 Hearts-Medipol Başakşehir Hearts-Medipol Başakşehir
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Hasan Ali Kaldırım, Başakşehir, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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