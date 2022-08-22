Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Spor Toto Süper Lig

22.08.2022 22:48
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: ÜlkerHakemler: Abdulkadir Bitigen, Esat Sancaktar, Kamil ÇetinFenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Lincoln Henrique, Emre Mor, Valencia, Serdar DursunAdana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Rakitskyi, Rodrigues, Gökhan İnler,...

Stat: Ülker

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Esat Sancaktar, Kamil Çetin

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Lincoln Henrique, Emre Mor, Valencia, Serdar Dursun

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Rakitskyi, Rodrigues, Gökhan İnler, Ndiaye, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Dzyuba

Goller: Dk. 20 (Penaltıdan) ve 41 Valencia (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 13 Samet Akaydın, Dk. 18 Belhanda, Dk. 38 Akintola (Adana Demirspor), Dk. 45+4 Arao (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

4. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Onyekuru'nun ortasında altıpasta Dzyuba topa dokunamadı. Atağın devamında Lincoln Henrique topu kornere gönderdi.

14. dakikada duran top organizasyonunda meşin yuvarlağın başına geçen Lincoln Henrique, solda müsait durumda Ferdi Kadıoğlu'nu gördü. Ferdi'nin bekletmeden penaltı noktası civarına ortasında, Arao'nun kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

17. dakikada Emre Mor'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazda Valencia, Rodrigues'in müdahalesiyle yerde kaldı. Video Yardımcı Hakem'in (VAR) uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Abdulkadir Bitigen, 19. dakikada penaltı noktasını gösterdi.

20. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Penaltı noktasında topun başına gelen Valencia, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

23. dakikada Lincoln Henrique'nin yaklaşık 30 metreden sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, ceza sahası içi sol çaprazda Szalai'nin kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

41. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta rakip savunmada Samet Akaydın'ın hatasında Serdar Dursun'dan seken topla orta alanda buluşan Valencia, meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar sürdükten sonra kaleciden de kurtardığı topu ağlara gönderdi: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'de Maxi Gomez'in transferi için tek bir engel var Fenerbahçe'de Maxi Gomez'in transferi için tek bir engel var
Kaynak: AA

Lincoln Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor, Valencia, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:14 Beşiktaş, ünlü futbolcu Dele Alli transferinde sona geldi! İstanbul'da olacağı tarih bile netleşti
22:06 Cumhurbaşkanı danışmanı Mariam Kavakcı, sosyal medyadan "Halifemiz Erdoğan" paylaşımı yaptı
21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiliz basınına verdiği röportaja çok sinirlendi: Sadece acıyoruz
21:29 Alanyaspor'dan son dakika golü! Sivasspor sonunu getiremedi
21:20 Konyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti
20:46 Jorge Jesus'tan şaşırtan tercih! Fenerbahçe-Adana Demirspor karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti
20:12 Parti görüntüleriyle tartışma yaratmıştı! Finlandiya Başbakanı Marin'in uyuşturucu testi negatif çıktı
20:09 Galatasaray'dan Pisa'ya kiralanan Morutan, performansıyla gündem oldu!
19:57 Hafriyat kamyonunun altına giren araç ezildi! Feci kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
19:54 Rus istihbaratı paylaştı! İşte Darya Dugina suikastının arkasındaki isim olan Natalya Vovk'un yeni görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 22:48:14. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement