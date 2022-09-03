73. dakikada Peres'in ceza sahasında yaptığı hata sonucu topu kapan Gökhan Sazdağı, meşin yuvarlağı yanındaki Gavranovic'e çıkardı. Müsait durumdaki Gavranovic'in şutunu kaleci Altay Bayındır kurtardı. Altay'dan dönen topu kale sahası önünde Cardoso tamamlamak istedi ancak bu şutta da Altay Bayındır topu direk dibinde ayağıyla kurtardı. Pozisyonun devamında savunma topu tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.

50. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Rakip yarı alanda seri paslarla hücum eden sarı-lacivertlilerde King, Pedro'yla duvar pas yaptı. King, ceza yayına girer girmez düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0.

Kaynak: AA

Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Altay Bayındır, Altay, Spor, Son Dakika

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