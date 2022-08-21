Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

21.08.2022 22:51
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Vodafone ParkHakemler: Arda Kardeşler, Serkan Olguncan, Hakan YemişkenBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku, Berkay Vardar, Muleka, Salih Uçan, Fernandes, N'Koudou, WeghorstVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi (Dk.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Serkan Olguncan, Hakan Yemişken

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku, Berkay Vardar, Muleka, Salih Uçan, Fernandes, N'Koudou, Weghorst

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi (Dk. 14 Salih Dursun), Burak Bekaroğlu, Dresevic, Caner Erkin, Münir Mercan, Shukurov, Ozdoev, Ahmed Musa, Borini, Diagne

Goller: Dk. 17 Weghorst, Dk. 34 N'Koudou (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 7 Ozdoev, Dk. Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 40 Muleka, Dk. 42 Berkay Vardar (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

8. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Saiss topu indirdi, kale çizgisine yakın mesafeden Weghorst'un vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

10. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Berkay Vardar topu arkaya aşırdı, Muleka'nın vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha yan direğe çarpıp oyun alanında kaldı. Fatih Karagümrük savunması bir tehlikeyi daha savuşturdu.

11. dakikada Beşiktaş bir kez daha gole yaklaştı. N'Koudou soldan taşıdığı topu son çizgide ceza alanına gönderdi. Arka direkte Salih Uçan'ın gelişine şutunda, Caner Erkin meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

17. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. N'Koudou'nun pasıyla sağda topla buluşan Rosier, meşin yuvarlağı ceza alanına gönderdi. Altıpasta iyi pozisyon alan Weghorst, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0

21. dakikada Salih Uçan ceza sahası dışından şutunu çekti, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesinin ardından direkten döndü.

31. dakikada Shukurov'un ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ersin son anda topu kornere çeldi.

34. dakikada Beşiktaş güzel bir organizasyonla ikinci golü buldu. N'Koudou kendi ceza alanına yakın bir yerden uzun pasla topu Rosier ile buluşturdu. Bu oyuncu rakip alana girdikten sonra meşin yuvarlağı Salih'e bıraktı. Salih'in güzel ortasında rakip ceza alanı içinde topla buluşan N'Koudou'nun çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0

42. dakikada Masuaku'nun soldan yaptığı ortada savunmadan seken topa Muleka kafayla vurdu, kaleci son anda meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 2 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 2 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı) Karagümrük taraftarı, 38 yıl aradan sonra deplasmanda Karagümrük taraftarı, 38 yıl aradan sonra deplasmanda
Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Arda Kardeşler, Salih Uçan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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