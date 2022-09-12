Futbol: Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Süper Lig

12.09.2022 19:54
Futbol: Süper Lig

Stat: Vodafone ParkHakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Kemal YılmazBeşiktaş: Emre Bilgin, Valentin Rosier, Necip Uysal, Romain Saiss, Arthur Masuaku, Berkay Vardar, Salih Uçan, Jackson Muleka, Gedson Fernandes, Georges-Kevin N'Koudou, Wout WeghorstMedipol Başakşehir: Volkan Babacan,...

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz

Beşiktaş: Emre Bilgin, Valentin Rosier, Necip Uysal, Romain Saiss, Arthur Masuaku, Berkay Vardar, Salih Uçan, Jackson Muleka, Gedson Fernandes, Georges-Kevin N'Koudou, Wout Weghorst

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Berkay Özcan, Traore, Keny, Chouiar

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.

11. dakikada soldan Salih Uçan'ın kullandığı kornerde Necip Uysal'ın kafa vuruşunda Mahmut Tekdemir kale önünde topu uzaklaştırdı.

12. dakikada Salih Uçan'ın ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunu kaleci çıkardı.

18. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza yayı üzerine gelen topa Gedson gelişine vurdu, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

38. dakikada Lima'nın ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.

40. dakikada Muleka'nın sağdan arka direğe gönderdiği topla buluşan N'Koudou çaprazdan şutunu çekti, Duarte son anda topa ayak uzatarak olası golü önledi.

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Kaynak: AA

Necip Uysal, Başakşehir, Salih Uçan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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