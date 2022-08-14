Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

14.08.2022 22:15
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni Sakarya AtatürkHakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan, Murat TemelSakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Kasongo, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 87 Emirhan Aydoğan), Woolery, Oğuz Kocabal (Dk. 69 İsmail Erdoğan), Burak Süleyman (Dk. 60 Ozan Sol), Isaac Donkor, Hakan Yavuz (Dk.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan, Murat Temel

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Kasongo, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 87 Emirhan Aydoğan), Woolery, Oğuz Kocabal (Dk. 69 İsmail Erdoğan), Burak Süleyman (Dk. 60 Ozan Sol), Isaac Donkor, Hakan Yavuz (Dk. 60 Nalepa), Oğuz Yıldırım (Dk. 87 Çağlayan Menderes), Hurşit Taşçı, Ümit Kurt

Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Emir Ortakaya, Yasin Öztekin (Dk.83 Ali Akman), Palmer (Dk. 69 Emre Çolak), Hüsamettin Yener (Dk.90 Ege Özkayımoğlu), Arslanagic, Yunus Emre Gedik, Kerim Alıcı, Obinna Mamah (Dk.90 Atanga), Yalçın Kayan, Tijanic

Gol: Dk. 12 Obinna Mamah (Göztepe),

Sarı kartlar: Dk. 19 Palmer, Dk. 80 Ekrem Kılıçaraslan (Göztepe), Dk. 32 Ümit Kurt, Dk. 90 Donkor, Dk.90+6 Kasongo (Sakaryaspor)

Kırmızı kart: Dk. 63 Ozan Sol (Sakaryaspor)

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Göztepe, deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 yendi.

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HangiKredi Ümraniyespor - Fraport TAV Antalyaspor: 0-1 HangiKredi Ümraniyespor - Fraport TAV Antalyaspor: 0-1 Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Antalyaspor: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, İsmail Erdoğan, Sakarya, Aydoğan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

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