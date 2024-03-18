Statta kıyamet koparken Serdar\'ın yaptıklarına kimse anlam veremedi

Giresun'da çöp sahası spor kompleksine dönüştürüldü

Giresun Belediyesi tarafından bir dönem çöp depolama sahası olarak kullanılan bölge, ıslah edilerek spor kompleksine dönüştürüldü. Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, projenin 40 yıllık çöp sahası olduğunu belirtti. Proje kapsamında 160 bin metreküp çöp kaldırıldı ve 32 bin metrekarelik alana yeşil alan, peyzaj alanı, yürüyüş yolu, spor sahaları, kafeterya ve bekleme alanları gibi birçok bölüm yapıldı. Şenlikoğlu, projenin şehrin ekonomik canlılığına ve insanların hizmet alabileceği sosyal alanların genişlemesine katkı sağlayacağını belirtti ve vatandaşların memnuniyetini dile getirdi.