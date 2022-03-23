Stefan Kuntz: Rakibin oyuncularına reaksiyon göstermemiz gerek - Son Dakika

"Fernando Santos çok deneyimli bir hoca"

"Büyük takımlara karşı mücadele edebilme potansiyeline sahip bir takımımız olduğuna iniyorum"

Portekiz 'de 3 oyuncunun olmaması avantaj değildir"Kaan ÜLKER/ PORTO (Portekiz), - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz , "Maç planımız olması gerekiyor. Maç planımızın doğrultusunda hareket etmemiz gerekir. Rakibin oyuncularına reaksiyon göstermemiz gerek. Bunun üzerine çalışacağız" dedi.A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında yarın Dragao Stadyumu'nda TSİ 22.45'te, Alman Daniel Siebert'in yöneteceği ve yardımcılıklarını ise Jan Seidel ile Rafael Foltyn'un yapacağı maçta Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Bildiğiniz gibi göreve geldikten sonra içinde bulunduğumuz eleme maçlarına ilaveten geleceğe dönük neler yapabilirizi gözlemliyoruz, rakiplere de bakıyoruz. Rakibin durumuna göre pozisyon alıyoruz. Rakibin harika oyuncuları var, bizim de harika oyuncularımız var. Maç planımız olması gerekiyor. Maç planımızın doğrultusunda hareket etmemiz gerekir. Yarın sahada hareketli olacağız, rakibin oyunundan çok sizin ne yapacağınız önemli. Rakibin oyuncularına reaksiyon göstermemiz gerek. Bunun üzerine çalışacağız" diye konuştu."FERNANDO SANTOS ÇOK DENEYİMLİ BİR HOCA"Portekiz'in Sırbistan maçı ile Dünya Kupası biletini kaybetmesinin sorulması üzerine Alman teknik adam, "Bahsettiğiniz maçı düşündüğünüz zaman futbol için uzun bir süre geçti. Üzerinden zaman geçti, futbolda günlük düşünmek gerek. Futbolda biraz da şans gerek. Tüm oyuncuların aynı anda iyi oynaması gerek. Fernando Santos 8 yıldır Portekiz'de görev yapıyor, benim daha 8 ayım olmadı. Ben de böyle bir şey başarmak isterim hoca olarak. Kendisi çok deneyimli bir hoca. Takımı nasıl yöneteceğini, böyle durumlardan nasıl çıkacağını bilen birisi. Geçmişle çok fazla yaşamadığımı, bugüne bakmak istediğimi biliyorsunuz" açıklamasında bulundu."BÜYÜK TAKIMLARA KARŞI MÜCADELE EDEBİLME POTANSİYELİNE SAHİP BİR TAKIMIMIZ OLDUĞUNA İNİYORUM""Böylesine zorlu mücadelelere dayanabilen bir takım oluşturmak istiyorum" diyen Kuntz, "Büyük takımlara karşı mücadele edebilme potansiyeline sahip bir takımımız olduğuna iniyorum. Tek ayaklı maçta. Ronaldo'dan bahsediyorsunuz ama 11 oyuncu sahaya çıkacak. Hepsi harika kariyeri olan oyuncular. Savunmacılarımızın da bu zorlu mücadeleye hazır olduğuna inanıyorum" dedi."PORTEKİZ'DE 3 OYUNCUNUN OLMAMASI AVANTAJ DEĞİLDİR"Portekiz'deki eksik oyuncuların sorulması üzerine ise Alman teknik adam, "Bahsettiğiniz konunun avantaj olduğuna inanmıyorum. Alman Ümit Mili Takım teknik direktörü olarak Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'le final oynadım. Ne kadar maça tutunduklarını biliyorum. Bir oyuncu oynamıyor formda olan, onların yerine oynayan oyuncular daha iyi performans gösterebiliyor. O yüzden kesinlikle Portekiz'de 3 oyuncunun olmaması avantaj değildir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Kuntz, antrenmanda penaltı atışı çalışılıp çalışılmayacağı sorusuna ise "Hayır bunu oyunculara bırakacağım. Takdir edersiniz ki seri penaltı atışlarında yaşanan stresin benzeri olmayacaktır" cevabını verdi.

Kuntz, son olarak ise Merih'in eski takım arkadaşı Ronaldo'ya karşı oynayacağı için çok mutlu olduğunu, Santos'un ise Hakan Çalhanoğlu hakkında olumlu görüşlerine de katıldığını belirtti.