Stefan Kuntz: "Topa sahip olma oranımız yüksek, pas isabetlerimiz düşüktü" - Son Dakika
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Stefan Kuntz: "Topa sahip olma oranımız yüksek, pas isabetlerimiz düşüktü"

05.06.2022 00:47

- Stefan Kuntz: "Topa sahip olma oranımız yüksek, pas isabetlerimiz düşüktü" A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 4-0'lık alınan Faroe Adaları galibiyeti sonrasında maçın başında takımın topa sahip olma oranının yüksek olduğunu ifade ederken, pas isabetlerinin ise düşük...

- Stefan Kuntz: "Topa sahip olma oranımız yüksek, pas isabetlerimiz düşüktü"

İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 4-0'lık alınan Faroe Adaları galibiyeti sonrasında maçın başında takımın topa sahip olma oranının yüksek olduğunu ifade ederken, pas isabetlerinin ise düşük olduğunu belirtti.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, takımın forvet hattındaki durumu ile ilgili soruya cevap vererek başladı. Serdar Dursun'u sonradan oyuna almanın sonuç getirdiğini ifade eden Alman teknik adam, "Hücumda otomatikleşme olarak tabir edebileceğimiz şey zaman alıyor. Bugün baktığımız zaman 3. bölgede çok iyi değildik, paslaşma sayılarımız fazla değildi. Halil ve Enes gibi iki oyuncunun birlikte oynama sıklığının olmaması etken olabilir. Ama şu da eklenecek bir durum; kadro kararımızı verirken oyuncuların yorgunluk seviyelerini dengeleyecek şekilde kararlar veriyoruz. Maç maç oyuncuları değerlendireceğiz. Fiziksel durumlarına bakıp kadro seçimini yapacağız. Başlarda topa sahip olma oranımız çok yüksekken, paslardaki isabet oranı iyi değildi. Kaptanımız Hakan'ın da koşu anlamında çok iyi bir performans sergilediğini söyleyebilirim, 11.5 km koştu. İkinci yarıda yaptığımız koşular hareketlilik ve boş alanlar bulmamızı sağladı ve bu şekilde skor bulduk. Son 3 gün içerisinde Uluslar Ligi'nde 26 tane karşılaşma oynandı. Yalnızca Gürcistan, Hollanda ve Türkiye 4 gol atabildi. Sezon sonu gibi bu dönemde takımların belli konularda, gol yollarında sorunlar yaşadığını görüyoruz" dedi.

" Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'deki performansına yakın bir oyun sergiledi"

A Milli Takım'da ilk kez forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nun performansına değinen Kuntz, "Ferdi'nin performansından gayet memnunum. Maça tedirgin başladı ama süre ilerledikçe beklediğimiz futbolu sergiledi. Fenerbahçe'deki performansına yakın bir oyun sergiledi" ifadelerini kullandı.

Doğukan Sinik: "Hocam bana şans verdiği için mutluyum"

A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları maçının ardından açıklamalarda bulunan milli futbolcu Doğukan Sinik, kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, "Hocamız şans tanıdığı için takıma yardımcı olmaya çalıştım. Benim için iyi geçti. Hocam bana şans verdiği için mutluyum. İnşallah devamı gelir. 2 numara giymemin özel bir sebebi yoktu. Daha önceden belli oluyor numaralar ve sonradan öğrendim. Numaranın önemi yok. Taşıdığımız forma çok değerli ve onurlu bir forma" diye konuştu.

Stefan Kuntz: Topa sahip olma oranımız yüksek, pas isabetlerimiz düşüktü
Stefan Kuntz: Topa sahip olma oranımız yüksek, pas isabetlerimiz düşüktü
Stefan Kuntz: Topa sahip olma oranımız yüksek, pas isabetlerimiz düşüktü
Stefan Kuntz: Topa sahip olma oranımız yüksek, pas isabetlerimiz düşüktü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Stefan Kuntz: 'Topa sahip olma oranımız yüksek, pas isabetlerimiz düşüktü' - Son Dakika

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