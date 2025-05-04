Stoilov: Göztepe Ailesini Mutlu Etmeliyiz - Son Dakika
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Stoilov: Göztepe Ailesini Mutlu Etmeliyiz

Stoilov: Göztepe Ailesini Mutlu Etmeliyiz

Göztepe, Adana Demirspor'u 2-1 yenerken, Stoilov güçlü oyun vurgusu yaptı ve oyuncuları uyardı.

04.05.2025 22:03
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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Adana Demirspor maçının ardından, "Göztepe'nin oynaması gereken o güçlü oyunu oynamalı ve Göztepe ailesini her zaman mutlu etmeliyiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov açıklamalarda bulundu. Stoilov, "3 puanı aldığımı için çok mutluyuz. İlk 20 dakikada iki gol bulduk ve bunun ardından da iki üç tane çok fırsattan yararlanamadık. Bu bölümde aslında maç 5-0 olmalıydı. Fakat ardından gerçekten çok kolay bir gol yedik ve bu golle beraber bu bizi biraz baskı altına aldı diyebilirim. Ama bu kesinlikle bir bahane olmamalı. Belki de oyuncularım benim söylediklerimi kendilerine ilk 20 dakikada iyi dinledi. Bugün sadece 13 oyuncumuz vardı. Onun dışında altyapıdan gelen oyuncularımız vardı. Sakat oyuncularımız var ve bununla beraber takımda bazı dengeler tabii oynuyor, o rekabet ortamında bir azalma oluşuyor. Belki de bazı oyuncular bununla beraber bir tembellik yaşamış olabilirler. Bu güçlü aile için ve taraftarlarımız için ilk dakikadan son dakikaya kadar ne kadar oynarsa sonuna kadar mücadele etmeli. Kazansak da kazanmasak da dinamizm, agresiflik ve ikili mücadeleler anlamında her zaman Göztepe'nin oynaması gereken o güçlü oyunu oynamalı ve Göztepe ailesini her zaman mutlu etmeliyiz. Bugünkü galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Stoilov: Göztepe Ailesini Mutlu Etmeliyiz - Son Dakika

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