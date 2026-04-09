Stoilov: İlk yarıda Galatasaray'a fazla saygı gösterdik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Stoilov: İlk yarıda Galatasaray'a fazla saygı gösterdik

09.04.2026 00:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe'nin teknik direktörü Stoilov, Galatasaray'a 3-1 yenildikleri maçta ilk yarıyı eleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından ertelenen maçta Galatasaray'a 3-1 yenilen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, özellikle maçın ilk yarısında istedikleri mücadeleyi sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Bulgar teknik adam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakayı iki bölüm şeklinde değerlendirmek gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İlk yarıda Galatasaray'a gereğinden fazla saygı gösterdiğimizi düşünüyorum. Çok büyük bir baskı altında maça başladık ve istediklerimizi maalesef oyunun bu kısmında sahaya yansıtamadık. İkinci yarıda istediğimiz futbolu yansıtmaya başladık. Daha agresif ve tempolu oynadık. Oyunun bu bölümünde çok fazla pozisyon bulduk. Gol attık ve golün ardından yakaladığımız önemli pozisyonlar var ama maalesef bunları değerlendiremedik. Bu tarz maçlarda bu golleri değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun dışında takımımın 2 duran top golü yemesinden mutlu değilim. Bizim kalitemizde bir takım için kabul edilir bir durum değil. Şimdi önümüze bakmalıyız. Çünkü bizim bir hayalimiz var. Hayalimiz olan Avrupa hedefini kovalamak için mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz."

Avrupa'ya gitme adına iyi bir pozisyonda olduklarını aktaran Stoilov, "Çünkü ben 5. takımın Avrupa'ya gideceğine inanıyorum. Bizim sadece bugün maçın ikinci yarısındaki oyunumuzu sürdürmemiz ve bunu bütün maçlara yaymamız gerekiyor. Bu şekilde problemi çözeceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Stoilov: İlk yarıda Galatasaray'a fazla saygı gösterdik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı

00:21
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
23:26
Alkollü Sürücü Polisi Kandırmaya Çalıştı
Alkollü Sürücü Polisi Kandırmaya Çalıştı
23:24
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı
23:23
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
23:10
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 02:03:24. #7.13#
SON DAKİKA: Stoilov: İlk yarıda Galatasaray'a fazla saygı gösterdik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.