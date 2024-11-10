Stoilov: Taraftarımızı Mutlu Etmeliyiz - Son Dakika
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Stoilov: Taraftarımızı Mutlu Etmeliyiz

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Göztepe'nin hocası Stoilov, iç sahada galip gelerek taraftarları mutlu etmenin önemine vurgu yaptı.

10.11.2024 17:31
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- Stanimir Stoilov: "Taraftarımızı mutlu etmemiz gerekiyor"

İZMİR - Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada özellikle iç sahada maçları kazanarak taraftarları mutlu etmeleri gerektiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasına tüm takımı tebrik ederek başlayan Stoilov, "Gerçekten zor ve sıkı bir mücadele yaşandı sahada. İlk yarıda golü atıp gol perdesini açabilirdik fakat bunu maalesef başaramadık. Ama aynı zamanda takımımız son dakikaya kadar mücadele etti ve galibiyeti kovaladı. Gerçekten çok değerliydi bizim adımıza. Aynı zamanda da sakatlıktan dönen oyuncularımız vardı. Genç oyuncularımız vardı. Onlar da son dakikalarda gerçekten takıma büyük katkı sağladılar. Belki de bu saatte oynamamız bizim için biraz garip olabilir ama yapacak bir şey yok. Aynı zamanda Konya'ya karşı böyle bir galibiyet almak değerliydi çünkü Konya'da çok organize bir takım. Yeni bir hocaları var. O da takıma yeni bir hırs katmış durumda. Şu anda iyi olan tarafın kazandığını düşünüyorum ve bu galibiyetten ötürü gerçekten çok mutluyum" dedi.

"İç sahadaki serimizi devam ettirmemiz gerek"

İç sahada kazanmanın gerçekten önemli olduğunu vurgulayan Stoilov, "İç sahada kazanarak devam etmemiz çok önemli ve değerli. Taraftarlar için burada bu şekilde devam etmemiz gerekli. İç sahada oyunumuzla ve galibiyetlerle taraftarları mutlu etmemiz gerekiyor. Onlar bizi çok ciddi bir şekilde destekliyor. Biz de bunun karşılığını her zaman vermeliyiz. Umarım bu şekilde devam ederiz. Tabii gün gelir bazı şeyler değişilebilir, sonuçlar değişebilir. Ama önemli olan her maçta her şeyimizi verip mücadele etmemiz gerek" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İHA

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