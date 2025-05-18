Stoychev: İkinci Set Kritik An Olmuştu

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Radostin Stoychev, Jastrzebski Wegiel'e 3-1 yenildikleri CEV Şampiyonlar Ligi 3'üncülük maçının ikinci setini 21-16 öndeyken kaybetmelerinin oyun planları açısından çok kritik olduğunu söyledi.

Stoychev, Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanan dörtlü finali 4'üncü sırada bitirmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bulgar teknik adam, "İkinci sette elimize büyük bir fırsat geldi. 21-16 öndeydik. Kaczmarek'in servis oyununda üst üste sayı bulamadık. Aldığımız mola da bir şey değiştirmedi ve işler çığırından çıktı. Hakemin tuhaf kararları sonrası konsantrasyonumuzu, devamında da seti kaybettik. Oyun planımız açısından çok kritikti çünkü rakibimiz yorulmuştu." ifadelerini kullandı.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ndeki 9'uncu yarı final deneyimini yaşayan Stoychev, 2025 dörtlü finalinin diğerlerinden ayrıldığı bir nokta olduğunu belirterek, "Bunun gibi çok turnuvada yer aldım. Bu yıl diğerlerinden biraz farklıydı. Tüm takımlar çok yorgundu. Çok fazla maç, çok fazla sakatlık... Bu elbette bir bahane değil çünkü sahaya çıkıp kazanmak için buradayız. Bu şekilde dörtlü finale hazırlanmak zordu." diye konuştu.