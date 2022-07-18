Sturm Graz'a karşı Fenerbahçe gerçeği sonuca etki edecek mi? Dinamo Kiev sonrası hesaplar oluşturuldu - Son Dakika
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Sturm Graz'a karşı Fenerbahçe gerçeği sonuca etki edecek mi? Dinamo Kiev sonrası hesaplar oluşturuldu

18.07.2022 14:54
Sturm Graz'a karşı Fenerbahçe gerçeği sonuca etki edecek mi? Dinamo Kiev sonrası hesaplar oluşturuldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Fenerbahçe 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'i geçerse Sturm Graz ile karşılaşacak. Öte yandan Avusturya Bundesliga'da takımı tek mağlubiyetini de tekrar rakip olacağı sarı-lacivertlilerden aldı.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i eleyip Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ederse 3. ön eleme turunda karşılaşacağı takım Avusturya ekibi Sturm Graz oldu.

TEK MAĞLUBİYET FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz, Türk takımlarıyla 11 kez kozlarını paylaştı. 11 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Alınan tek mağlubiyet de temsilcimiz Fenerbahçe'ye karşı. 27 Temmuz 2017 tarihinde oynanan Avrupa Ligi 3.ön eleme turu maçında Fenerbahçe, deplasmanda Graz'ı 2-1 mağlup etmişti.

TEMSİLCİMİZ FENERBAHÇE ELENİRSE NE OLACAK?

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bu durumda Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek Fenerbahçe, Sırp ekibi Partizan ya da Çekya temsilcisi Slovacko ile eşleşecek. Bu eşleşme de bugün kura çekiminin ardından belli olacak.

DİNAMO KİEV-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı 20 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Mücadele TSİ 21.00 başlayacak. Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle Dinamo Kiev iç saha maçını Polonya'nın Lodz kentinde oynayacak. Karşılaşmanın rövanşı 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadı'nda oynanacak. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında oynanacak Dinamo Kiev - Fenerbahçe mücadelesi beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak

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Son Dakika Spor Sturm Graz'a karşı Fenerbahçe gerçeği sonuca etki edecek mi? Dinamo Kiev sonrası hesaplar oluşturuldu - Son Dakika


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