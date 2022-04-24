Stuttgart Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Swiatek - Son Dakika
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Stuttgart Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Swiatek

24.04.2022 15:44
Stuttgart Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Swiatek

Polonyalı Iga Swiatek, Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 2-0 yenerek Stuttgart Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Polonyalı Iga Swiatek, Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 2-0 yenerek Stuttgart Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının tekler finalinde, dünya 1 numarası Swiatek ile 3 numaralı seribaşı Sabalenka karşılaştı.

20 yaşındaki Swiatek, turnuvada peş peşe ikinci finalini oynayan Sabalenka'yı 1 saat 24 dakika sonunda 2-0 (6-2, 6-2) mağlup etti.

Üst üste 23. maçını kazanan Swiatek, bu sezon 4'üncü, kariyerindeki 7. tekler şampiyonluğuna uzandı.

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Kaynak: AA

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