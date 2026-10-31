Stuttgart maçı öncesi Galatasaray, Kemerburgaz'da ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika
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Stuttgart maçı öncesi Galatasaray, Kemerburgaz'da ilk antrenmanını yaptı

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında salı günü evinde Stuttgart ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz'da başladı. Okan Buruk yönetimindeki antrenman çift kale maçla sona erdi, takım yarın saat 17.00'de idmanla çalışmalarını sürdürecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında salı günü evinde Alman ekibi Stuttgart ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başlarken, topa sahip olma ve koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İHA
UEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayOkan BurukStuttgartSporSon Dakika

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