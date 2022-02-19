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Su topu: 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika

Su topu: 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

19.02.2022 18:57
Su topu: 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Türkiye Su Topu Erkek Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemelerindeki ikinci maçında Hollanda'ya mağlup oldu.

Türkiye Su Topu Erkek Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemelerindeki ikinci maçında Hollanda'ya mağlup oldu.

Su Topu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsrail'de düzenlenen elemelerdeki ikinci maçında Hollanda'ya 18-10 kaybeden Türkiye Su Topu Erkek Milli Takımı, D grubundaki üçüncü karşılaşmasını yarın İsrail ile yapacak.

Türkiye, gruptaki ilk maçında Ukrayna ile 7-7 berabere kalmıştı.

2022 Su Topu Avrupa Şampiyonası, Hırvatistan'da 27 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde yapılacak.

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Avrupa Şampiyonası, Hollanda, Türkiye, Su Topu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Su topu: 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika Spor


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