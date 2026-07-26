Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası Kocaeli’de tamamlandı - Son Dakika
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Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası Kocaeli’de tamamlandı

Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası Kocaeli’de tamamlandı
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Kocaeli ev sahipliğinde 12 ülkeden 520 sporcunun katıldığı Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, U19 Erkeklerde şampiyon, U24 Kadınlarda gümüş madalya kazandı.

Kocaeli'nin ev sahipliğinde 12 ülkeden 520 sporcunun katılımıyla düzenlenen Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası tamamlandı. Organizasyonda Türkiye, U19 Erkekler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşırken, U24 Kadınlar kategorisinde ise ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Dünya Sualtı Sporları Federasyonu (CMAS), Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gebze Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, Gebze Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapıldı.

16-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen ve Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı şampiyonaya; Türkiye'nin yanı sıra Arjantin, ABD, Avustralya, Çin, Fransa, Güney Afrika, Hollanda, İngiltere, Kolombiya, Polonya ve Yeni Zelanda'dan toplam 520 sporcu katıldı.

Milli takımlardan iki madalya

Şampiyonada mücadele eden Türkiye, turnuvayı iki kategoride madalya kazanarak tamamladı. U19 Erkek Milli Takımı, kendi kategorisinde birinci olarak dünya şampiyonu unvanını elde etti. U24 Kadın Milli Takımı ise turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kupalar törenle teslim edildi

Müsabakaların ardından Gebze Kapalı Spor Salonu'nda mehteran takımının gösterisiyle başlayan ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından takdim edildi.

Törene; Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, TSSF Başkanı Kadir Sağlam, CMAS Komite Başkanı Alain Foret, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, sporcular, aileleri ve hakem heyeti katıldı. Öte yandan, Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası'nın bir sonraki turnuvasının 2028 yılında Batı Avustralya'da düzenleneceği açıklandı.

Kategori sonuçları

Şampiyonada kategorilere göre ilk 3'e giren ülkeler şu şekilde sıralandı: U24 Erkeklerde 1. Yeni Zelanda, 2. Güney Afrika, 3. Avustralya; U24 Kadınlarda 1. Yeni Zelanda, 2. Türkiye, 3. Kolombiya; U19 Erkeklerde 1. Türkiye, 2. Kolombiya, 3. Fransa; U19 Kadınlarda ise 1. Kolombiya, 2. Yeni Zelanda, 3. Fransa oldu.

Kaynak: İHA

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