Sualtı Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda millilerden 2'si altın 4 madalya

Sırbistan'da devam eden CMAS Indoor Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı sporcular, 2'si altın 4 madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonaya 27 ülkeden 130 sporcu katılırken, Türkiye'yi 16 sporcuyla temsil ediliyor.

Şampiyonada bugün yapılan DNF (dynamic without fins) genç kadınlar branşında Sude Fidan altın madalya elde etti. Aynı kategoride Alya Akar ikinci, Toprak Toprak da üçüncü olarak podyum sevinci yaşadı.

DNF (dynamic without fins) genç erkekler kategorisinde ise Ege Yankı Güneş altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyona 16 Haziran'da sona erecek.