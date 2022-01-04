Üye Girişi
Sualtı Sporları Federasyonunda genel kurul tarihi belli oldu - Son Dakika

Sualtı Sporları Federasyonunda genel kurul tarihi belli oldu

04.01.2022 10:17
Sualtı Sporları Federasyonunda genel kurul tarihi belli oldu

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu, 29 Ocak Cumartesi günü yapılacak.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu, 29 Ocak Cumartesi günü yapılacak.

Sualtı Federasyonu Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, genel kurulun 29 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'te Gençlik ve Spor Bakanlığındaki konferans salonunda yapılmasına, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 30 Ocak Pazar günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunda 25 Aralık'ta yapılması gereken seçimli olağan genel kurulu iptal ederek yeni seçim sürecini yönetmesi için 3 kişiden oluşan komisyon görevlendirmişti.

YORUMLAR
500

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Cumartesi, gençlik, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sualtı Sporları Federasyonunda genel kurul tarihi belli oldu - Son Dakika Spor


Simay Barlas'tan güzellik açıklaması Simay Barlas'tan güzellik açıklaması         
10:17
Çin'deki karantina, insanları değiş tokuş yapacak noktaya getirdi! Telefon verip lahana alıyorlar! Çin'deki karantina, insanları değiş tokuş yapacak noktaya getirdi! Telefon verip lahana alıyorlar!         
10:15
Cinnet getiren kadın, önce kocasını bıçakladı sonra da kızını rehin aldı Cinnet getiren kadın, önce kocasını bıçakladı sonra da kızını rehin aldı         
10:12
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38
Kantincinin tacizine uğrayan öğrencilerden biri: 4 aydır birçok öğrenciye yapıyordu, müdür örtbas etmeye çalıştı Kantincinin tacizine uğrayan öğrencilerden biri: 4 aydır birçok öğrenciye yapıyordu, müdür örtbas etmeye çalıştı         
16:49
Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi         
16:43
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı         
16:00
Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti         
15:58
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19
Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı         
14:36
Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı         
14:29

Son Dakika Haberleri
10:14 Seren Serengil'in eski eşi Yaşar İpek, Ebru Gündeş'le aşk mı yaşıyor?
10:14 Karıştığı kazada polis memurunun ölümüne sebep olan Rüzgar Çetin yeniden gecelerde!
10:11 Cinnet getiren kadın, önce kocasını bıçakladı sonra da kızını rehin aldı
10:09 Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı!
10:08 Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki
10:07 Ekonomik olarak dibe vuran Sri Lanka'da vatandaşlar bir kilo fasulyeyi ona bölerek almak zorunda
10:06 Beren Saat ilk defa bu kadar açık konuştu: Kenan benim için bir şans
09:52 Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti
09:41 Esnafın Halkbank kredilerine yüzde 100'e varan faiz indirimi desteği sağlanacak
09:40 Uzmanlar uyardı! Resimli maskelerle değiş tokuş yapılıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 10:23:17. #1.12#
SON DAKİKA: Sualtı Sporları Federasyonunda genel kurul tarihi belli oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement