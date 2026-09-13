Sude Bay Bulgaristan'daki amatör golf şampiyonasında birinci, Zeynep Denizci üçüncü oldu

Bulgaristan Amatör Açık Golf Şampiyonası'nda mücadele eden Sude Bay şampiyon, Zeynep Denizci ise 3'üncü oldu.

Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre Pravets kasabasıyla aynı adı taşıyan golf kulübündeki organizasyona, kadınlar ve erkekler kategorilerinde 46 sporcu katıldı.

Kadınlarda yarışan milli sporculardan Sude, 222 (+6) gross skorla şampiyonluğa ulaştı. Zeynep ise 235 (+19) gross skorla 3'üncülüğü elde etti.