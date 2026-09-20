Süel, Melikgazi Kayseri Basketbol\'un 3 yabancıya 300 bin dolar harcadığını söyledi

SERCAN KÜÇÜKŞAHİN- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un başantrenörü Emin Süel, "Genç bir takım olduk. Bunu avantaja çevirmek için de sahada daha fazla mücadele eden bir takım oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Emin Süel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancısı olmadığı bir camiada farklı bir göreve geldiğini belirtti.

Melikgazi Kayseri Basketbol'da çeşitli kademelerde çalıştığını anımsatan Süel, "Benim için tanıdık bir camia. Bu görevde ilk kez bulunuyorum ancak hem şehre hem de kulübe hiç yabancı değilim. Bana duyulan güvenin de bundan kaynaklandığını düşünüyorum." dedi.

Süel, göreve gelmesinde emeği bulunan kulüp başkanı Yakup Yüksel ile Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür etti.

"3. yabancı oyuncumuz takıma yeni katıldı"

Emin Süel, hazırlık sürecine rakiplerine nazaran daha geç başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İki hafta geriden gidiyoruz. Kulüp kapanma ve sonrasında tekrar açılma süreci yaşadı. Bu süreç içerisinde birçok kulüp yerli oyuncu transferlerini tamamlamıştı. Biz de kalan Türk oyuncular içerisinden en iyilerini aldık. Türk oyuncularımız hem deneyimli hem de gençlerden oluşuyor. Hazırlık maçlarında da gördük ki çok büyük katkı sağlayacaklar. Hazırlık turnuvasını 2 yabancıyla oynadık. Diğer takımlar 3-4 yabancıyla hazırlık süreci geçirdi. Bizim için hazırlık turnuvasındaki sonuçlar çok da önemli değildi. Önemli olan oyuncularımdan aldığım ışık. Onların istediği beni gelecek için umutlandırıyor. Bizim 3. yabancı oyuncumuz takıma yeni katıldı. Kariyerli bir oyuncu. İki yabancımız ise genç. Genç bir takım olduk. Bunu avantaja çevirmek için de sahada daha fazla mücadele eden bir takım oluşturmaya çalışıyoruz."

Süel, mütevazı bir bütçeyle takım oluşturduklarına dikkati çekerek, bunu herkesin bilmesi gerektiğini ve her şeye rağmen sahada mücadele edecek bir ekip garantisi verdiğini söyledi.

"5'e 5 oynanan bir oyun"

Melikgazi Kayseri Basketbol için ekibiyle elinden geleni yapacağını dile getiren Emin Süel, "Kulübümüz için en iyisini diliyoruz ama bir de sahadaki gerçekler var. Bazı kulüplerin tek bir oyuncuya 600-700 bin dolar verdiği bir yerde, biz 3 yabancıya yaklaşık 300 bin dolar gibi bir para harcadık. Sonuçta sahaya çıkıldığında 5'e 5 oynanan bir oyun. Biz elimizden geldiği kadar mücadele edip Melikgazi Kayseri Basketbol'u en iyi yerlere taşımaya çalışacağız. Onun için de yeterli bir oyuncu grubu elimde mevcut." diye konuştu.

Süel, daha önce defalarca Avrupa kupalarında oynamış bir takımın başına geçmesinin kendisine bir baskı oluşturmadığını, aksine bunun bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

"Türk kadın basketbolu her geçen gün kan kaybediyor"

Türkiye'de kadın basketbolunun her geçen gün kötüye gittiğini savunan Süel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Artık bundan 10 yıl önceki bütçelere sahip bir kulüp değiliz. O zamanlar sonradan Türk Milli Takımı'nda da oynamış Sanders'e 700 bin dolar ücret ödeniyordu. Şu anda takımın bütçesi toplamda 30-35 milyon arasında. Bir Sanders bile etmiyor. Onun için bizim öncelikli yapmamız gereken şey, ayaklarımızı biraz daha yere sağlam basıp altyapıda da yeni bir yapılanmaya giderek oyuncularımızı A takıma taşımak. Altyapımızdan yetiştirdiğimiz oyuncuları takıma kazandırıp Türk oyunculara harcadığımız bütçeyi düşürebiliriz. Bunu yapamadığı için de biliyorsunuz Türk kadın basketbolu her geçen gün kan kaybediyor. Toplam 3 ligde 35 takımla oynanan bir kadınlar ligi var. Bu aslında kadın basketbolu için bir alarm. Artık buradan çıkacak formülleri üretmek lazım. Kulüp olarak da altyapıyı güçlendirip, sağlam ayakları olan bir sistem yaratmak durumdayız. Yoksa her yıl aynı korkulu rüyayı görmek zorunda kalabiliriz. "