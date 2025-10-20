Şuhut Belediye Hisarspor: Çakırköy Spor\'a 3-2 Yenildi

Afyonkarahisar Süper Amatör Ligi'nin 3. haftasında Şuhut Belediye Hisarspor, sahasında Çakırköy Spor ile karşı karşıya geldi.
Maça etkili başlayan konuk ekip Çakırköy Spor, 18. dakikada Davut Başer'in attığı golle 1-0 öne geçti. Atılan gole Şuhut Belediye Hisarspor 33. dakikada Hasan Erdem'in penaltı golüyle yanıt verdi.
Hisarspor, 37. dakikada Furkan Demir'in ağları havalandırmasıyla 2-1 öne geçerek taraftarlarını coşturdu. Ancak 44. dakikada yeşil-beyazlı ekip kendi kalesine attığı gole karşılaşmayı 2-2'ye getirdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında ise konuk ekip üstünlüğü yeniden ele geçirdi. 60. dakikada Lütfi Solak'ın kaydettiği golle Çakırköy Spor 3-2 öne geçti. Maç bu skorla sona erdi. - AFYONKARAHİSAR
