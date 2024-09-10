Şuhut Belediye Hisarspor\'da Yeni Başkan Seçildi

Spor

Afyonkarahisar Süper Amatör Liginde mücadele eden Şuhut Belediye Hisarspor'da kongre heyecanı yaşanırken, yeni kulüp Başkanı Mesut Çelikkanat oldu.

Yönetim ve denetim kurulları faaliyet raporları ile gelir, gider raporlarının okunmasının ardından kongrede seçime gidildi. Tek liste olarak yapılan seçimde Kulüp Başkanı Mesut Çelikkanat olurken, yönetim kurulu üyeleri ise Murat Dede, Oktay Göçen, Abdülkadir Zeybek ve Erdal Yüksel'den oluştu. Denetim Asil Listesine İsmail Aydoğdu, Hasan Asmakaya, Salim Göçen seçildi. - AFYONKARAHİSAR