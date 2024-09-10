Şuhut Belediye Hisarspor'da Yeni Başkan Seçildi - Son Dakika
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Şuhut Belediye Hisarspor'da Yeni Başkan Seçildi

Şuhut Belediye Hisarspor\'da Yeni Başkan Seçildi

Afyonkarahisar Süper Amatör Ligi takımlarından Şuhut Belediye Hisarspor'da yapılan kongrede Mesut Çelikkanat yeni kulüp başkanı seçildi. Yönetim ve denetim kurulları da belirlendi.

10.09.2024 13:58  Güncelleme: 14:00
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Afyonkarahisar Süper Amatör Liginde mücadele eden Şuhut Belediye Hisarspor'da kongre heyecanı yaşanırken, yeni kulüp Başkanı Mesut Çelikkanat oldu.

Yönetim ve denetim kurulları faaliyet raporları ile gelir, gider raporlarının okunmasının ardından kongrede seçime gidildi. Tek liste olarak yapılan seçimde Kulüp Başkanı Mesut Çelikkanat olurken, yönetim kurulu üyeleri ise Murat Dede, Oktay Göçen, Abdülkadir Zeybek ve Erdal Yüksel'den oluştu. Denetim Asil Listesine İsmail Aydoğdu, Hasan Asmakaya, Salim Göçen seçildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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