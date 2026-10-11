Sultan Su İnegölspor, TFF 2. Lig'de Fethiyespor'u sahasında 2-1 yendi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultan Su İnegölspor, TFF 2. Lig'de sahasında Fethiyespor'u 2-1 mağlup etti. İnegölspor'un sayıları 32. dakikada Kadir Bakırtaş ve 55. dakikada Koray Kılınç'tan geldi; Fethiyespor ise 74. dakikada Burak Süleyman'ın penaltı golüyle tek sayısını buldu.
TFF 2. Lig'de Sultan Su İnegölspor, sahasında konuk ettiği Fethiyespor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: İnegöl İlçe Stadı
Hakemler: Şevket Teker, Mete Topcu, Fatih Etirli
Sultan Su İnegölspor: Harun Tekin, Behzat Taha Dede, Yusuf Tursun (Dk. 59 Erdem Aygül), Hasan Hüseyin Acar, Görkem İbrahim Demirel (Dk. 46 Koray Kılınç), Kadir Bakırtaş (Dk. 73 Abdussamed Karnucu), Emircan Altıntaş (Dk. 59 Taha Cebeci, Dk. 90+1 Uğur Çetinkaya), Mete Sevinç, Orhan Aktaş, Furkan Sakı, Mehmet Yılmaz.
Fethiyespor: Nurullah Aslan, Şahan Akyüz, Cengiz Demir, Bora Aydınlık, Alberk Koç (Dk. 58 Deniz Erdoğan), Cihan Kazan (Dk. 58 İrfan Akgün), Muhammed Akarslan, Burak Süleyman (Dk. 77 Uğur Ayhan), Hüseyin Eray Karataş (Dk. 46 Ramazan Çevik), Mehmet Kaan Türkmen, Enes Şahin (Dk. 77 Yusuf Türk).
Goller: Kadir Bakırtaş (Dk. 32), Koray Kılınç (Dk. 55) (İnegölspor); Burak Süleyman (Dk. 74, penaltı) (Fethiyespor).
Sarı kartlar: Kadir Bakırtaş, Mehmet Yılmaz, Koray Kılınç (İnegölspor); Bora Aydınlık (Fethiyespor).
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