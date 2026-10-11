Sultan Su İnegölspor, TFF 2. Lig'de Fethiyespor'u sahasında 2-1 yendi. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sultan Su İnegölspor, TFF 2. Lig'de Fethiyespor'u sahasında 2-1 yendi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultan Su İnegölspor, TFF 2. Lig\'de Fethiyespor\'u sahasında 2-1 yendi.
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultan Su İnegölspor, TFF 2. Lig'de sahasında Fethiyespor'u 2-1 mağlup etti. İnegölspor'un sayıları 32. dakikada Kadir Bakırtaş ve 55. dakikada Koray Kılınç'tan geldi; Fethiyespor ise 74. dakikada Burak Süleyman'ın penaltı golüyle tek sayısını buldu.

TFF 2. Lig'de Sultan Su İnegölspor, sahasında konuk ettiği Fethiyespor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: İnegöl İlçe Stadı

Hakemler: Şevket Teker, Mete Topcu, Fatih Etirli

Sultan Su İnegölspor: Harun Tekin, Behzat Taha Dede, Yusuf Tursun (Dk. 59 Erdem Aygül), Hasan Hüseyin Acar, Görkem İbrahim Demirel (Dk. 46 Koray Kılınç), Kadir Bakırtaş (Dk. 73 Abdussamed Karnucu), Emircan Altıntaş (Dk. 59 Taha Cebeci, Dk. 90+1 Uğur Çetinkaya), Mete Sevinç, Orhan Aktaş, Furkan Sakı, Mehmet Yılmaz.

Fethiyespor: Nurullah Aslan, Şahan Akyüz, Cengiz Demir, Bora Aydınlık, Alberk Koç (Dk. 58 Deniz Erdoğan), Cihan Kazan (Dk. 58 İrfan Akgün), Muhammed Akarslan, Burak Süleyman (Dk. 77 Uğur Ayhan), Hüseyin Eray Karataş (Dk. 46 Ramazan Çevik), Mehmet Kaan Türkmen, Enes Şahin (Dk. 77 Yusuf Türk).

Goller: Kadir Bakırtaş (Dk. 32), Koray Kılınç (Dk. 55) (İnegölspor); Burak Süleyman (Dk. 74, penaltı) (Fethiyespor).

Sarı kartlar: Kadir Bakırtaş, Mehmet Yılmaz, Koray Kılınç (İnegölspor); Bora Aydınlık (Fethiyespor).

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuFethiyesporİnegölsporFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını destekleyecek mi Çandar 4 şart saydı DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı
Aliyev geri adım atmıyor Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
Manisa’da katliam gibi kaza Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı Manisa’da katliam gibi kaza! Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı
Bankalar kesenin ağzını açtı Emekliye 35 bin TL Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliye 35 bin TL
Bakan Memişoğlu’ndan sigara satışında kimlik şartıyla ilgili yeni açıklama Bakan Memişoğlu'ndan sigara satışında kimlik şartıyla ilgili yeni açıklama
18:39
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
18:11
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:09
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
17:45
Dünyaca ünlü futbolcu Palmer, maçın ardından evine yürüyerek gitti
Dünyaca ünlü futbolcu Palmer, maçın ardından evine yürüyerek gitti
17:30
İlk kez milli takıma seçilmişti Adil Demirbağ sakatlığıyla korkuttu
İlk kez milli takıma seçilmişti! Adil Demirbağ sakatlığıyla korkuttu
17:26
Trump: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldı
Trump: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 19:05:34. #.0.3#
SON DAKİKA: Sultan Su İnegölspor, TFF 2. Lig'de Fethiyespor'u sahasında 2-1 yendi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei