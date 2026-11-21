Sultanbeyli Belediyespor, kendi sahasında Akedaş Onikişubat'ı 3-2 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultanbeyli Belediyespor, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 7. hafta mücadelesinde kendi sahasında Akedaş Onikişubat Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Setler 18-25, 25-23, 17-25, 25-23 ve 15-12 sonuçlanırken karşılaşma 155 dakika sürdü.
Salon: Sultanbeyli Belediyesi
Hakemler: Seçkin Yener, Uğur Ateş
Sultanbeyli Belediyespor: Yılmaz Üner, Sercan Yüksel Bıdak, Dirlic, Abdullah Çam, Emin Gök, Corre (Caner Ergül, Mustafa Cervatoğlu, Burhan Zorluer, Çağatay Durmaz, Grozdanov, Turgay Doğan)
Akedaş Oniki Şubat Belediyesi: Hakan Polat, Arda Bostan, Hamacher, Atakan Topal, Candido, Mehmet Hacıoğlu (Ali İhsan Heper, Burak Çevik, Galvez, Moreira)
Setler: 18-25, 25-23, 17-25, 25-23, 15-12
Süre: 155 dakika (32, 34, 32, 35, 22)
Sultanbeyli Belediyespor, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında sahasında Akedaş Onikişubat Belediyespor'u 3-2 yendi.
Kaynak: AA
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