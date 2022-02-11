Sultanbeyli'de "Sporcu Gençler, Sağlıklı Nesiller" projesi

İstanbul'un en fazla genç nüfusa sahip Sultanbeyli ilçesinde "Sporcu Gençler, Sağlıklı Nesiller" projesi kapsamında spor faaliyetlerine hız veriliyor. Proje dahilinde Sultanbeyli Gölet Stadyumu'nda gerçekleşen programa 12 farklı branştan sporcu katıldı.

Sultanbeyli'de gençlere yönelik yatırımlar aralıksız devam ediyor. İstanbul'un en fazla genç nüfus oranına sahip ilçede sporcuların yetişmesine imkan sağlamak ve onları desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdüren Sultanbeyli Belediyespor Kulübü, yüzlerce kişinin ve sporcunun katıldığı kapsamlı bir organizasyon düzenledi. Daha önce futbol alanında faaliyet gösteren Sultanbeyli Belediyespor, "Sporcu Gençler Sağlıklı Nesiller" projesi dahilinde farklı birçok spor branşlarındaki çalışmalarına hız verdi.

Sporcular Sultanbeyli Gölet Stadyumu'nda buluştu

Sultanbeyli Gölet Stadyumu'nda düzenlenen organizasyon ilçedeki spor camiası tarafından büyük ilgi gördü. İlçedeki kickbox, taekwondo, karate, basketbol, güreş, voleybol, jimnastik, aikido, fitness, futbol, pilates, atletizm alanlarında yetişen sporcuları buluşturdu. Taekwondo gösterisiyle başlayan programa sporcular antrenörleri ile katıldı. Program, gençlerin Başkan Keskin'le fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

Programa katılan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin gençleri merkeze alan projelerin sayısını artırdıklarını belirterek, "Sultanbeyli Belediyesi olarak tüm gayemiz ilçemizde sağlıklı, başarılı, değerlerine bağlı nitelikli gençlerin yetişmesi. Sultanbeyli, İstanbul'un genç nüfus oranının en fazla olduğu ilçelerin başında geliyor. Bu açıdan yaptığımız ve gerçekleştireceğimiz tüm çalışmaların merkezinde gençlerimiz yer alıyor. Çünkü gençliğe yapılan yatırımın ülkemizin yarınlarına yapılan yatırım olduğunu biliyoruz. Sağlıklı bir toplumun oluşmasında spor yapma alışkanlığının şüphesiz büyük bir etkisi bulunuyor. Dolayısıyla bunun bilinciyle ilçemizde sporcularımıza destek veriyor, farklı spor branşlarındaki kurslarımızla binlerce gençlerimizi sporla buluşturan etkinlikler organize ediyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz organizasyonumuzla sporcu gençlerimizi bir araya getirdik. Gençlerimizin gösterilerini takdir ederek izledik. Belediyespor Kulübümüzün liglerinde şampiyon olan U-16 ve U-18 takımlarına kupalarını takdim ettik. Önümüzdeki günlerde gençlerimizin spor alanında başarılarıyla öne çıkacağına yürekten inanıyorum, her birine başarılar diliyorum. Gençlerimize olan desteğimiz daima sürecek" dedi. - İSTANBUL