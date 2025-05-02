Sultangazi Belediye Başkanı, Milli Güreşçilerle Keyifli Bir Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Spor

Sultangazi Belediye Başkanı, Milli Güreşçilerle Keyifli Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

Sultangazi Belediye Başkanı, Milli Güreşçilerle Keyifli Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve Süper Lig'de yarışan milli güreşçiler, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'u ziyaret ederek ata sporu güreş ve spor üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

02.05.2025 15:25  Güncelleme: 15:31
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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Süper Lig'de yarışan milli güreşçilerle birlikte Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'u ziyaret etti. Başkan Dursun, Akgül ve beraberindekilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile birlikte Süper Lig'de yarışan güreşçileri ağırladı. Ziyarete, Sultangazi Belediye Spor Kulübü Başkanı Ergin Kırmaç da eşlik etti. Başta ata sporu güreş olmak üzere spora dair keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Spora ve sporcuya tam destek anlayışı ile göreve geldiğimiz günden bu yana çalışıyoruz. Sporda Sultan Şehir hedefimize emin adımlarla ilerliyor, ilçemizden geleceğin yıldız sporcularını yetiştiriyoruz. Sporcularımızın özellikle son yıllarda elde ettiği başarılar bizlere ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Sporcularımız bizleri yurt içi ve yurt dışında en iyi şekilde temsil ediyor. Sultangazi'nin adını yurtdışında da duyuruyorlar. Bugün de kıymetli sporcumuz ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ü ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimizin Akgül gibi rol modellere, başarılı sporculara ihtiyacı var" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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