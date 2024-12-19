Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü, Boğaziçi Karate Turnuvası'nda Altın ve Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü, Boğaziçi Karate Turnuvası'nda Altın ve Gümüş Madalya Kazandı

Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü, Boğaziçi Karate Turnuvası\'nda Altın ve Gümüş Madalya Kazandı

Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası'nda Erkan Akköse altın, Ömer Avcı ise gümüş madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

19.12.2024 22:57  Güncelleme: 23:00
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Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, katıldığı 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası'nda Erkan Akköse altın madalya, Ömer Avcı ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

İstanbul'da düzenlenen 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası sona erdi. 30 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı turnuvada Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü sporcuları altın ve gümüş madalya almayı başardı.

Sultangazili sporcular 1. ve 2. oldu

Belediyenin spor kulübünde oynayan Erkan Akköse, 'Ümit Bay Kumite' kategorisinde 57 kilogramda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Aynı turnuvada 'Yıldızlar Bay Kumite7 kategorisinde yarışan 45 kilogramda Ömer Avcı ise 2. olarak gümüş madalya almaya hak kazandı.

"Sporcularımız bizleri gururlandırıyor"

Sporda büyük başarı elde ettiklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sporda da Sultan Şehir hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Gençlerimizin başarıları bizlerin göğsünü kabartıyor. 30 farklı ülkeden 4200 sporcunun katıldığı yarışmada altın ve gümüş madalya kazanan sporcularımızı tebrik ediyorum. İnanıyorum ki daha güzel başarılara imza atacaklar. Gençlerimizi ne kadar spora yönlendirirsek o kadar sağlıklı, başarılı nesiller yetiştiririz. Bizler Sultangazi Belediyesi olarak spor yapacak gençlerimizin önünü açıyor, onlara kendilerini geliştirebilecekleri alanlar açıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü, Boğaziçi Karate Turnuvası'nda Altın ve Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika

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