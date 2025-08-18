Sultangazi\'ye Yeni Spor Salonu Müjdesi

SULTANGAZİ Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Dursun, Cebeci Mahallesi'ne uluslararası müsabakaların gerçekleşeceği Kapalı Spor Salonu ve Otopark projesinin yapılacağını duyurdu.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Sultangazi'de yapılacak spor yatırımları ile ilgili görüşmek için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti. Görüşmenin konusu Sultangazi Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile Cebeci Mahallesi'ne kazandıracağı bin 500 kişilik Spor Salonu ve Kapalı otopark projesi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Belediye Başkanımızın bir talebi doğrultusunda Sultangazimize bir tesis daha kazandıracağız. Belediye Başkanımız bize bu proje ile geldiğinde seve seve destek olacağımızı ifade ettik. Buraya dev bir spor salonu kazandıracağız. Şimdiden Sultangazililere hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Biz ilçemizde spor alanında çok güçlü bir çalışma yürütüyoruz. İstanbul'un en güçlü spor kulübü olmamız da bizlere ne kadar doğru bir yol izlediğimizi gösteriyor. Sayın Bakanımızın da desteğiyle Sultangazimizi sporda her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız işbirliği ile Cebeci Mahallemize devasa bir spor salonu kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ilçemize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Cebeci Mahallesi'nde yakın zamanda inşaatına başlanacak olan bin 500 kişilik kapasitesi olan tesiste uluslararası müsabakaların yapılacağı voleybol ve basketbol sahası bulunacak. Yarı olimpik yüzme havuzunun da yer alacağı tesis, yüzme öğrenmek isteyen ve profesyonel sporcu olmak isteyenleri ağırlayacak. Tesisteki 2 katlı otopark, bölgedeki büyük bir yükü alacak.