Sultanlar Ligi'nde 8'inci hafta tamamlandı, VakıfBank ile Fenerbahçe 3-0 kazandı - Son Dakika
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Sultanlar Ligi'nde 8'inci hafta tamamlandı, VakıfBank ile Fenerbahçe 3-0 kazandı

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Sultanlar Ligi\'nde 8\'inci hafta tamamlandı, VakıfBank ile Fenerbahçe 3-0 kazandı
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Sultanlar Ligi'nin 8'inci haftası bugün oynanan 7 karşılaşmayla tamamlandı. Galatasaray Daikin Beşiktaş'ı 3-1 yenerken VakıfBank Nilüfer Bld. Eker'i, Fenerbahçe Medicana da Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.

SULTANLAR Ligi'nin 8'inci haftası bugün oynanan 7 karşılaşmanın ardından tamamlandı.

Sultanlar Ligi'nde 8'inci hafta oynanan müsabakalarla sona erdi. Haftada oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray Daikin - Beşiktaş: 3-1 (25-20, 17-25, 25-17, 25-18)

Sinnada Hotels Afyon Bld. Yüntaş - Manisa BBSK: 3-2 (29-27, 21-25, 25-20, 20-25, 15-13)

Eczacıbaşı Peron İstanbul - Göztepe Yuppo: 3-0 (25-20, 25-18, 25-18)

Zeren Spor - Kuzeyboru: 0-3 (24-26, 24-26, 23-25)

Nilüfer Bld. Eker - VakıfBank: 0-3 (18-25, 22-25, 14-25)

Aras Kargo - İlbank: 3-0 (25-22, 25-22, 25-18)

Türk Hava Yolları - Fenerbahçe Medicana: 0-3 (18-25, 17-25, 20-25)

Kaynak: DHA
Türk Hava YollarıVakıflar BankasıGalatasarayFenerbahçeBeşiktaşSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Sultanlar Ligi'nde 8'inci hafta tamamlandı, VakıfBank ile Fenerbahçe 3-0 kazandı - Son Dakika
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