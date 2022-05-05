Sultanlar Ligi'nde play-off final heyecanı 3. maçla sürecek - Son Dakika
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Sultanlar Ligi'nde play-off final heyecanı 3. maçla sürecek

05.05.2022 10:05
Sultanlar Ligi'nde play-off final heyecanı 3. maçla sürecek

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi Play-off Final Etabı 3. maçında yarın VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi Play-off Final Etabı 3. maçında yarın VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak.

VakıfBank Spor Sarayı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak.

Ligde normal sezonu lider bitiren VakıfBank ile üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe Opet, şampiyonluk için karşı karşıya geliyor. Final serisinin ilk maçını 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, 1-0 öne geçerken, ikinci maçı aynı skorla alan sarı-siyahlı takım 1-1 eşitliği sağladı.

Final etabında üç galibiyet alacak takım, şampiyonluğa ulaşacak.

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OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, voleybol, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sultanlar Ligi'nde play-off final heyecanı 3. maçla sürecek - Son Dakika


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