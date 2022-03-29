Sultanlar ringe çıktı! - Son Dakika
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Sultanlar ringe çıktı!

29.03.2022 15:42
Sultanlar ringe çıktı!

Kickboks organizatörü Kürşat Şahin'in düzenlediği ve 8 Türk kadın sporcu ile 8 yabancı ismin karşı karşıya geldiği 'Ringin Sultanları' gecesinde dünya çapında ses getirdi.

Kickboks organizatörü Kürşat Şahin'in düzenlediği ve 8 Türk kadın sporcu ile 8 yabancı ismin karşı karşıya geldiği 'Ringin Sultanları' gecesinde dünya çapında ses getirdi.

Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi'ndeki düzenlenen organizasyonda Bediha Taçyıldız, Zehra Doğan, Zeliha Doğan, Ece çakır, Afra Adıyaman, Müge Değirmenci ve Gizem İslam, Avrupalı rakiplerini yenmeyi başardı. Esra Yalın ise sadece 1 sayı fark ile rakibine mağlup olsa da Türkiye 7-1'lik üstünlük kurarak farklı bir galibiyete imza attı.

Türk kadın sporcuların gücünü ve başarısını dünyaya gösterdiklerini belirten Kürşat Şahin, "Kadınlarımız verdikleri sözü tuttu. Beni de mahcup etmediler. Türk kadını bu konuda çok yetenekli, çok cesur. Kadın sporcularımıza olan desteğimizi daha da arttırarak sürdüreceğiz. Erkek sporculara yatırım yapmamız gerektiğini söyleyenler, bunun ilgi çekmeyeceğini düşünenler vardı ancak bizim beklediğimiz, inandığımız gibi tam tersi oldu. İnanıyorum ki bu organizasyonlar sayesinde bu spora kadınlarımızın gösterdiği ilgi daha da artacak" dedi.

Dünyanın birçok ülkesinden 'Ringin Sultanları' projesi için talepler geldiğini de ifade eden Şahin, "Organizasyonun kalitesi, seyircilerin coşkusu ve katılım sonrasında inanın telefonlarım susmuyor. Önümüzdeki günlerde Azerbaycan'da Almanya'da, Fransa'da ve memleketim Kahramanmaraş Elbistan'da bu organizasyonu gerçekleştireceğim. İnanıyorum ki devamı da hızla gelmeye devam edecek. Ringe çıkmak isteyen daha çok fazla dünya şampiyonu cesur sporcumuz var. Organizasyonun bu denli iyi olmasına büyük katkıları olan Erol Sarıahmet, Aziz Avcı ve İsmail Koç'a da teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

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Yahya Kemal Beyatlı, Kickboks, Kongre, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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