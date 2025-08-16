Sunderland 8 yıl sonra Premier Lig\'e galibiyetle döndü

Premier Lig'de ilk hafta mücadelesinde Sunderland ile West Ham United karşı karşıya geldi. Stadium of Light'ta oynanan mücadeleyi Sunderland, 3-0'lık skorla kazandı.

8 YIL SONRA GALİBİYETLE DÖNDÜLER

Sunderland'e galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Eliezer Mayenda, 73.dakikada Daniel Ballard ve 90+2. dakikada Wilson Isidor kaydetti.

3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla birlikte Sunderland, lige galibiyetle başlayarak puanını 3'e yükseltti. West ham United ise 0 puanda kaldı. Sunderland önümüzdeki hafta Burnley'in konuğu olacak. West Ham United ise evinde Chelsea'yi ağırlayacak.