Sungur FK, Develispor'u 5-0 yendiği Kayseri U19 Ligi maçında ilk galibiyetini aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sungur FK, Develispor'u 5-0 yendiği Kayseri U19 Ligi maçında ilk galibiyetini aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sungur FK, Develispor\'u 5-0 yendiği Kayseri U19 Ligi maçında ilk galibiyetini aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri U19 Ligi 2. haftasında Sungur FK, Develispor'u 5-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Sungur FK'nın gollerini Kadir Yıldırımcan (dk.11 ve 48), Hüseyin Ekinci, Çınar Kamarot ve Veli Melih Demirci atarken Develispor'da Abdul Melih Sarı kırmızı kart gördü.

Kayseri U19 Ligi 2. haftasında Sungur Futbol Kulübü rakibi Develispor'u 5-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Mert Mustan Müsüroğlu, Fikri Aslantaş, Oğuz Çakır

Sungur FK: Yusuf Mustafa Yücel, (Polat Haspolat dk.46), Erkan Efe Yağmur, (Muhammed Emin Şahbaz dk.68), Veli Melih Demirci, (Selahattin Oskay dk.68), Muhammed Sağır, (Berar Ekici dk.46), Yiğit Efe Sarıdağ, Emre Bulut, Yusufcan Arslan, Çınar Kamarot, (Servet Suci dk.68), Hüseyin Ekinci, Kadir Yıldırımcan, Tolgahan Efe Karslı

Develispor: Bilal Durmuş, Hacı Ahmet Bakkal, Ömer Faruk Gürbüz, Hüseyin Safa, (Yusuf Gürkcü dk.70), Furkan Çakı, (Hasan Hüseyin Evli dk.46), Abdul Melih Sarı, Muhammed Behlül Ağca, Ramazan Pakim, Mustafa Eren Merdim, Burak Efe Özçınar, (Halit Talha Özkul dk.70), Özgür Arıcı, (Adem Gürbüz dk.70)

Goller: Kadir Yıldırımcan (dk.11 ve 48), Hüseyin Ekinci (dk.32), Çınar Kamarot (dk.45+2), Veli Melih Demirci (dk.51) (Sungur FK)

Kırmızı kart: Abdul Melih Sarı (dk.72) (Develispor)

Kaynak: İHA
Hüseyin EkinciKayseriÇınarSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Koyunlara seslenişiyle fenomen olan Bingöllü çoban İlhan Orak sürüsünü bıraktı Koyunlara seslenişiyle fenomen olan Bingöllü çoban İlhan Orak sürüsünü bıraktı
Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış Tepkiler çığ gibi büyüdü Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış! Tepkiler çığ gibi büyüdü
Galatasaray’da korku dolu anlar İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı Galatasaray'da korku dolu anlar! İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı
Arda Güler’in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
16:18
Mısır’dan Suudi Arabistan’a askeri destek kararı
Mısır'dan Suudi Arabistan'a askeri destek kararı
15:14
İlçeyi karıştıran fotoğraf
İlçeyi karıştıran fotoğraf
15:04
Mike Tyson İstanbul’a geldi Derbi sorusuna bomba yanıt
Mike Tyson İstanbul'a geldi! Derbi sorusuna bomba yanıt
15:04
Bu ilanın bedeli ağır oldu Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza
Bu ilanın bedeli ağır oldu! Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza
14:51
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi
Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
14:06
Elektrik faturalarında yeni dönem Sistem sil baştan değişiyor
Elektrik faturalarında yeni dönem! Sistem sil baştan değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 16:33:15. #7.13#
SON DAKİKA: Sungur FK, Develispor'u 5-0 yendiği Kayseri U19 Ligi maçında ilk galibiyetini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei