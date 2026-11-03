Sungurlu Belediyespor, Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart deplasmanında 3-0 yenildi - Son Dakika
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Sungurlu Belediyespor, Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart deplasmanında 3-0 yenildi

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Dünya Kulüpler Şampiyonası nedeniyle bugün oynanan SMS Grup Efeler Ligi 11. hafta maçında Ziraat Bankkart, sahasında Sungurlu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Setler 25-21, 25-22 ve 25-22 sonuçlanan karşılaşma 86 dakika sürdü.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu

Ziraat Bankkart: Toniutti, Clevenot, Vahit Emre Savaş, Abdelaziz, Efe Bayram, Ahmet Tümer (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun)

Sungurlu Belediyespor: Oğulcan Yatgın, Espeland, Kemal Kayhan, Ensing, Balabanov, Ahmet Kaan Karaçil (Serkan Koçak, Ümit Demir, Mestre, Eren Kanlı)

Setler: 25-21, 25-22, 25-22

Süre: 86 dakika (28, 30, 28)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde Dünya Kulüpler Şampiyonası maçları nedeniyle bugün oynanan 11. hafta karşılaşmasında Ziraat Bankkart, sahasında Sungurlu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
DünyaSporSMSSon Dakika

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