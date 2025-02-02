beIN SPORTS muhabiri Nezih Akşener, maç öncesi anlatımı esnasında saha fıskiyeleri yüzünden ıslandı. O anlar ekrana saniye saniye yansıdı.
Süper Lig'in 22'nci haftasında Başakşehir FK ile Samsunspor maçı öncesi anons esnasında yaşadığı kazaya aldırmadan konuşmasına devam eden sunucu yayın sonrası yaşadığı olaya gülmeye başladı.
Yaşanan yayın kazasını kendi sosyal medya hesabından da yayınlayan Nezih Akşener, o anları 'canlı yayında boğulma anları' diyerek takipçileri ile paylaştı.
Son Dakika › Spor › Sunucuyu şoke eden canlı yayın kazası - Son Dakika
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