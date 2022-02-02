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Süper Amatör küme 11. hafta tamamlandı - Son Dakika

Süper Amatör küme 11. hafta tamamlandı

02.02.2022 09:16
Süper Amatör küme 11. hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme'de 11. hafta maçları sonunda toplam 34 gol atıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 11. hafta maçları sonunda toplam 34 gol atıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme 11. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 9 müsabaka sonunda toplam 34 gol atıldı. Hafta sonu oynanan 9 karşılaşma sonunda 1 maçta kazanan çıkmadı. En farklı galibiyeti Talas Anayurtspor'u 5-1 yenen Hacılar Erciyesspor elde etti. Süper Amatör Küme 11. hafta maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde:

OSB Atletikspor 2-2 Başakpınar Belediyespor

Kayseri Gençlerbirliği 2-0 Buğdaylıspor

Kocasinan Şimşekspor 2-0 Tomarza Belediyespor

Kayserigücü 0-2 Kayseri Yolspor

Amarat Gençlikspor 2-0 Sanayi Esnafspor

Hacılar Erciyesspor 5-1 Talas Anayurtspor

Amarat Gençlikspor 3-0 Sanayi Esnafspor

Kocasinan Ülküspor 2-1 Özvatan Gençlikspor

Erciyes Esen Makina 3-2 Esentepespor

Kayseri Şekerspor 5-0 Gültepespor

Erciyes Reşadiye 3-0 Yavuzspor (Hükmen) - KAYSERİ

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Kocasinan, Kayseri, Hacılar, Talas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Amatör küme 11. hafta tamamlandı - Son Dakika Spor


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