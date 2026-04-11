Süper Amatör Küme Sezonu Tamamlanıyor

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de son hafta maçları yarın oynanacak.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 2025-2026 sezonu tamamlanıyor. 21 Eylül 2025 ayında başlayan heyecan yarın oynanacak olan 26. hafta maçları ile sezon noktalanacak. Kayseri Şekerspor'un şampiyon olduğu sezonda Yahyalıspor ve Esen Metal Spor Kulübü lige veda etti. Lige veda eden son takım ise son hafta maçlarının ardından belli olacak. Süper Amatör Küme'de son hafta maçları ise şu şekilde;

Başakpınarspor - Erciyes Esen Makina FK

G.O.Paşaspor - Argıncıkspor

Hacılar Erciyesspor - Kayseri Şekerspor

Talas Anayurtspor - Amaratspor

Döğergücü FK - Özvatanspor

Kayseri Atletikspor - Döğerspor - KAYSERİ