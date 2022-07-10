Süper Kupa maçının biletleri yarın satışa çıkıyor - Son Dakika
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Süper Kupa maçının biletleri yarın satışa çıkıyor

10.07.2022 11:22
Süper Kupa maçının biletleri yarın satışa çıkıyor

DG Sivasspor ile Trabzonspor arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının biletleri yarın satışa çıkacak.

DG Sivasspor ile Trabzonspor arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının biletleri yarın satışa çıkacak.

2021-2022 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor ile Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, 30 Temmuz Cumartesi saat 20.45'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın biletleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yarın satışa sunulacak. Biletler www.passo.com.tr adresinden ve Passolig gişelerinden satışa çıkacak.

Kırmızı-beyazlı takıma ayrılan yerin bilet fiyatları ise şöyle:

Batı Tribün: 150 TL

Güney Tribün: 75 TL - SİVAS

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Trabzonspor, Süper Kupa, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Kupa maçının biletleri yarın satışa çıkıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süper Kupa maçının biletleri yarın satışa çıkıyor - Son Dakika
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