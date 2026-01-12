Süper Kupa'ya damga vuran Guendouzi'den Tedesco'ya 2 kelimelik cevap - Son Dakika
Süper Kupa'ya damga vuran Guendouzi'den Tedesco'ya 2 kelimelik cevap

12.01.2026 13:02
Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, Süper Kupa finalinde ilk maçına çıktı ve 'maçın oyuncusu' seçildi. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun 'Kaç dakika görev yapabilirsin?' sorusuna Guendouzi'nin '90 dakika' yanıtı verdiği belirtildi. Bu yanıt sonrasında Tedesco, Guendouzi'yi derbinin ilk 11'ine dahil etti. Guendouzi, ilk maçında gol atarak ve kupa kazanarak bu kararı haklı çıkardı.

Fenerbahçe'nin Lazio'dan kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçta hem gol attı hem de Süper Kupa sevinci yaşadı. Fransız orta sahanın finalde "karşılaşmanın oyuncusu" seçildiği belirtildi.

DERBİ ÖNCESİ TEDESCO İLE ÖZEL GÖRÜŞME

Sabah'ta yer alan habere göre Guendouzi, derbi öncesinde teknik direktör Domenico Tedesco ile özel bir görüşme yaptı. Haberde, Fransız oyuncunun yoğun transfer süreci ve kısa süre önce oynadığı maç nedeniyle durumunun merak edildiği aktarıldı.

SORU TEK, CEVAP NET: 90 DAKİKA

İddiaya göre Tedesco, Guendouzi'ye "Kaç dakika görev yapabilirsin?" diye sordu. Fransız yıldızın cevabı ise iki kelimeyle net oldu: "90 dakika"

11 KARARI SANİYELER İÇİNDE GELDİ

Haberde, bu yanıtın ardından Tedesco'nun hiç düşünmeden 26 yaşındaki futbolcuyu derbinin ilk 11'ine yazdığı ifade edildi. Guendouzi'nin sahadaki performansıyla da bu güveni boşa çıkarmadığı vurgulandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 123456789 123456789:
    güzel kardeşim bu şekilde devam et yemin ediyorum bizim efsane futbolcularımızdan olursun 11 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
