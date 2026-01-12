Süper Kupa\'ya damga vuran Guendouzi\'den Tedesco\'ya 2 kelimelik cevap

Fenerbahçe'nin Lazio'dan kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçta hem gol attı hem de Süper Kupa sevinci yaşadı. Fransız orta sahanın finalde "karşılaşmanın oyuncusu" seçildiği belirtildi.

DERBİ ÖNCESİ TEDESCO İLE ÖZEL GÖRÜŞME

Sabah'ta yer alan habere göre Guendouzi, derbi öncesinde teknik direktör Domenico Tedesco ile özel bir görüşme yaptı. Haberde, Fransız oyuncunun yoğun transfer süreci ve kısa süre önce oynadığı maç nedeniyle durumunun merak edildiği aktarıldı.

SORU TEK, CEVAP NET: 90 DAKİKA

İddiaya göre Tedesco, Guendouzi'ye "Kaç dakika görev yapabilirsin?" diye sordu. Fransız yıldızın cevabı ise iki kelimeyle net oldu: "90 dakika"

11 KARARI SANİYELER İÇİNDE GELDİ

Haberde, bu yanıtın ardından Tedesco'nun hiç düşünmeden 26 yaşındaki futbolcuyu derbinin ilk 11'ine yazdığı ifade edildi. Guendouzi'nin sahadaki performansıyla da bu güveni boşa çıkarmadığı vurgulandı.