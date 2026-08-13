Süper Lig 1. hafta hakemleri açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig 1. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig 1. hafta hakemleri açıklandı
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Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler TFF tarafından duyuruldu. Galatasaray-Çorum FK maçını Batuhan Kolak, Gençlerbirliği-Fenerbahçe'yi Oğuzhan Aksu, Beşiktaş-Eyüpspor'u ise Oğuzhan Çakır yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 1. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta heyecanı, yarın, 15 Ağustos Cumartesi, 16 Ağustos Pazar ve 17 Ağustos Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligin 1. haftasındaki mücadelelerin hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde sezonun ilk haftasının programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

Yarın

21.30 Galatasaray - Çorum FK: Batuhan Kolak

15 Ağustos Cumartesi

19.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Gürcan Hasova

19.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

21.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Oğuzhan Aksu

21.30 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor: Yasin Kol

16 Ağustos Pazar

19.00 Başakşehir - Kocaelispor: Mehmet Türkmen

21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK: Halil Umut Meler

21.30 Beşiktaş - Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

17 Ağustos Pazartesi

21.30 Samsunspor - Göztepe: Kadir Sağlam

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig 1. hafta hakemleri açıklandı - Son Dakika

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