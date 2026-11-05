Süper Lig 11. hafta hakemleri açıklandı, Galatasaray-Amed'e Halil Umut Meler atandı - Son Dakika
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Süper Lig 11. hafta hakemleri açıklandı, Galatasaray-Amed'e Halil Umut Meler atandı

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Süper Lig 11. hafta hakemleri açıklandı, Galatasaray-Amed\'e Halil Umut Meler atandı
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TFF, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri internet sitesinden duyurdu. Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler maçında Halil Umut Meler, Beşiktaş-Gençlerbirliği maçında Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın, 7 Kasım Cumartesi ve 8 Kasım Pazar oynanacak maçlar ile yaşanacak. Söz konusu maçlarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'de 11. hafta programı ve maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:

Yarın

20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Ümit Öztürk

7 Kasım Cumartesi

13.30 Eyüpspor - Kocaelispor: Melek Dakan

16.00 Samsunspor - Konyaspor: Gürcan Hasova

19.00 Göztepe - İstanbul Başakşehir: Çağdaş Altay

19.00 Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler: Halil Umut Meler

8 Kasım Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Çorum FK - Fenerbahçe: Abdullah Buğra Taşkınsoy

18.30 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

21.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuTrendyol Süper LigAtilla KaraoğlanHalil Umut MelerGençlerbirliğiGalatasarayCumartesiBeşiktaşSporSon Dakika

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