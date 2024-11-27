Süper Lig 14. Hafta Hakemleri Belirlendi - Son Dakika
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Spor

Süper Lig 14. Hafta Hakemleri Belirlendi

Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmalarında görevlendirilen hakemler açıklandı. Program, 29 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek maçları kapsıyor.

27.11.2024 15:08
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SÜPER Lig'de 14. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Haftanın programı ve maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

29 KASIM CUMA:

20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Yasin Kol

30 KASIM CUMARTESİ:

13.30 Samsunspor - Bodrum FK: Ozan Ergün

16.00 Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Başakşehir - Göztepe: Çağdaş Altay

19.00 Alanyaspor - Trabzonspor: Burak Pakkan

1 ARALIK PAZAR:

16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor: Emre Kargın

19.00 Galatasaray - Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

2 ARALIK PAZARTESİ:

20.00 Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam

20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Alper Akarsu

Kaynak: DHA

Güncel, Aralık, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig 14. Hafta Hakemleri Belirlendi - Son Dakika

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