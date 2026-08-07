Süper Lig 2. ve 3. Hafta Programı Açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig 2. ve 3. Hafta Programı Açıklandı

Süper Lig 2. ve 3. Hafta Programı Açıklandı
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Süper Lig'de 2026-27 sezonunun 2. ve 3. hafta maç tarihleri TFF tarafından duyuruldu.

SÜPER Lig'de 2026-27 sezonunun 2'nci ve 3'üncü haftalarının programları açıklandı.

Süper Lig'de yeni sezon gelecek hafta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun 2'nci ve 3'üncü hafta karşılaşmalarının oynanacağı tarihler de açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, oynanacak maçlar ve tarihleri şu şekilde:

2'NCİ HAFTA

21 AĞUSTOS CUMA

21.30 Erzurumspor FK - Galatasaray

22 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.00 Çaykur Rizespor – Samsunspor

19.00 Çorum FK – Kasımpaşa

21.30 Fenerbahçe - Konyaspor

23 AĞUSTOS PAZAR

19.00 Eyüpspor - Gaziantep FK

19.00 Trabzonspor – Başakşehir FK

21.30 Göztepe – Gençlerbirliği

21.30 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş

24 AĞUSTOS PAZARTESİ

21.30 Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler

3'ÜNCÜ HAFTA

28 AĞUSTOS CUMA

21.30 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK

29 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.00 Konyaspor – Kocaelispor

21.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor

21.30 Galatasaray - Göztepe

30 AĞUSTOS PAZAR

19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor

21.30 Başakşehir FK – Kasımpaşa

21.30 Samsunspor - Fenerbahçe

31 AĞUSTOS PAZARTESİ

21.30 Amed Sportif Faaliyetler – Trabzonspor

21.30 Beşiktaş - Çorum FK

Kaynak: DHA

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